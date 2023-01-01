WebCatalog
DevRaven

DevRaven

devraven.io

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من DevRaven على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

مراقبة تدفقات المستخدم من النهاية إلى النهاية. يساعد DevRaven في مراقبة وظائف التطبيق الشامل لديك والحصول على تنبيه عندما لا تعمل الأمور كما هو متوقع.

الموقع الإلكتروني: devraven.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ DevRaven. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

COMMITLY

COMMITLY

commitly.com

Discuro

Discuro

discuro.com

Upbase

Upbase

upbase.io

Workmode

Workmode

workmode.co

Rock

Rock

rock.so

MemberHub

MemberHub

memberhub.com

Roundcube

Roundcube

roundcube.net

Stessa

Stessa

stessa.com

DebugBear

DebugBear

debugbear.com

OSPOS

OSPOS

opensourcepos.org

Focusmate

Focusmate

focusmate.com

Get Things Done

Get Things Done

getthingsdone.io

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية