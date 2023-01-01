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Daft Logic

Daft Logic

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: daftlogic.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Daft Logic على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يتميز Daft Logic بالأدوات والمراجع والمشاريع ذات الصلة بتطبيقات الويب

الموقع الإلكتروني: daftlogic.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Daft Logic. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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