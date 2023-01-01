WebCatalog
Temporal Cloud

Temporal Cloud

temporal.io

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Temporal Cloud على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

كود ذكي. تحرك بسرعة. لا تكسر شيئا. تخلص من الأخطاء المعقدة أو منطق إعادة المحاولة، وتجنب عمليات الاسترجاعات، وتأكد من اكتمال كل سير عمل تبدأه. يوفر Temporal تنفيذًا متينًا لخدماتك وتطبيقاتك.

الموقع الإلكتروني: temporal.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Temporal Cloud. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

ForeSee

ForeSee


Rivery

Rivery

rivery.io

n8n.cloud

n8n.cloud

n8n.cloud

LocalStack

LocalStack

localstack.cloud

EasyDMARC

EasyDMARC

easydmarc.com

LiteFinance

LiteFinance

litefinance.org

MongoDB Cloud

MongoDB Cloud


Daft Logic

Daft Logic

daftlogic.com

Albato

Albato

albato.com

Flokzu

Flokzu

flokzu.com

Pipedream

Pipedream

pipedream.com

IBM Cloud

IBM Cloud


    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية