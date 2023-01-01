Temporal Cloud

كود ذكي. تحرك بسرعة. لا تكسر شيئا. تخلص من الأخطاء المعقدة أو منطق إعادة المحاولة، وتجنب عمليات الاسترجاعات، وتأكد من اكتمال كل سير عمل تبدأه. يوفر Temporal تنفيذًا متينًا لخدماتك وتطبيقاتك.

الموقع الإلكتروني: temporal.io

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