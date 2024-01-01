Cologix

Cologix

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الموقع الإلكتروني: cologix.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cologix على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Cologix provides managed services, cloud, media, content, financial services and enterprise customers trust Cologix to support their business critical infrastructure and connect them to customers, vendors and partners.
الفئات:
Business
Data Center Infrastructure Providers

الموقع الإلكتروني: cologix.com

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