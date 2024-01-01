مقدمو البنية التحتية لمراكز البيانات - التطبيقات الأكثر شعبية
يساعد موفرو البنية التحتية لمراكز البيانات الشركات التي تحتاج إلى مراكز بيانات فعلية ولكنهم يفضلون عدم إنشاء مرافق خاصة بهم. يقدم هؤلاء المزودون حلولاً متنوعة، بما في ذلك تأجير مراكز البيانات الخاصة، وخدمات الموقع المشترك (حيث تقوم الشركات بتأجير خوادم في مساحة مشتركة)، أو مزيج من الاثنين معًا. بالإضافة إلى ذلك، يقوم بعض مقدمي الخدمة بتوسيع عروضهم لتشمل خدمات متخصصة مثل المراكز المصممة خصيصًا وخيارات الطاقة الصديقة للبيئة.
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TierPoint
tierpoint.com
في TierPoint، نلتقي بعملائنا حيث يكونون على طريق التحول الرقمي وتحول تكنولوجيا المعلومات من خلال الريادة في مجال الأمان، وعدم الاعتماد على السحابة، وتقديم الحلول دائمًا لنتائج الأعمال. تعتمد TierPoint على مجموعة شاملة من الخدمات، من السحابة العامة إلى الخاصة إلى السحابة متعددة المستأجرين، ومن الموقع...
Flexential
flexential.com
مجموعة قوية من مرافق مراكز البيانات الموجودة في المكان الذي توجد فيه احتياجات عملك اليوم - وحيث تريد أن تنمو غدًا. بدءًا من الخزانة الفردية وحتى عمليات النشر متعددة الميجاواط، توفر Flexential خيارات توزيع مرنة تتوسع لتلبية متطلبات عملك. استفد من المزايا المتنوعة جغرافيًا التي توفرها بصمة Flexential ...
DataPlugs
dataplugs.com
تتمتع Dataplugs بخبرة 10 سنوات في مجال استضافة المواقع والخادم المخصص والموقع المشترك. تقدم Dataplugs خدمات استضافة على مستوى المؤسسات للشركات من جميع الأحجام في جميع أنحاء العالم. نحن نركز على نجاح عملائنا وندعمه من خلال خلق قيمة استثنائية من خلال المنتجات والحلول المبتكرة. نحن نفي بوعودنا لتعزيز ث...
Cologix
cologix.com
توفر Cologix الخدمات المُدارة والسحابة والوسائط والمحتوى والخدمات المالية ويثق عملاء المؤسسات في Cologix لدعم البنية التحتية الحيوية لأعمالهم وربطهم بالعملاء والبائعين والشركاء.
CoreSite
coresite.com
تقدم شركة CoreSite، وهي شركة American Tower (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: AMT)، حلول تكنولوجيا المعلومات الهجينة التي تمكن المؤسسات والسحابة والشبكات ومقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات من تحقيق الدخل من أعمالهم الرقمية وتأمينها للمستقبل. توفر مجمعات مراكز البيانات المترابطة للغاية لدينا سل...