BusinessMan ERP

BusinessMan ERP

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الموقع الإلكتروني: businessmanerp.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BusinessMan ERP على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

BusinessMan - Business Manager Enterprise هو نظام شامل لإدارة الأعمال (BMS) فهو يشمل جميع وظائف إدارة الأعمال التي تتوقع العثور عليها، بالإضافة إلى العديد من الميزات الإضافية غير المضمنة في العديد من الأنواع الأخرى من برامج إدارة الأعمال. تعتمد BME على حل خادم العميل BusinessMan Enterprise الحائز على جوائز، والذي تم تطويره على مدى أكثر من 25 عامًا إلى ما هو عليه اليوم باستخدام أحدث تقنيات الويب ليمنحك الأداء والمرونة والميزات الغنية التي تحددها لك الحاجة، مع توفير الوصول من جميع المنصات التي تدعم متصفح الويب الحديث.
الفئات:
Business
أنظمة تخطيط موارد المؤسسات

الموقع الإلكتروني: businessmanerp.com

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