BusinessMan ERP

BusinessMan - Business Manager Enterprise هو نظام شامل لإدارة الأعمال (BMS) فهو يشمل جميع وظائف إدارة الأعمال التي تتوقع العثور عليها، بالإضافة إلى العديد من الميزات الإضافية غير المضمنة في العديد من الأنواع الأخرى من برامج إدارة الأعمال. تعتمد BME على حل خادم العميل BusinessMan Enterprise الحائز على جوائز، والذي تم تطويره على مدى أكثر من 25 عامًا إلى ما هو عليه اليوم باستخدام أحدث تقنيات الويب ليمنحك الأداء والمرونة والميزات الغنية التي تحددها لك الحاجة، مع توفير الوصول من جميع المنصات التي تدعم متصفح الويب الحديث.

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