يعد Workcube Catalyst الوجهة الأكبر والأحدث والأخير لبرامج المؤسسات في عالم اليوم. يحتوي Workcube Catalyst على نماذج أعمال وأساليب إبداعية مصممة خصيصًا لمساعدتك على إدارة وتنظيم أعمالك بشكل أفضل. يوفر لك Workcube Catalyst وظائف برامج إدارة المؤسسات الأكثر شمولاً في البيئة السحابية. تم تطوير Workcube Catalyst من وجهة نظر شمولية. يمكنك العثور على جميع وظائف ERP، وCRM، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة المشاريع، وإدارة الأصول المادية، وإدارة المحتوى، ووظائف إدارة B2B، وإدارة B2C، وأدوات التعاون والاتصال بطريقة متكاملة وكلها بطريقة واحدة. تبدأ بما تحتاجه اليوم وتستمر في إضافة وظائف ووحدات جديدة بما يتماشى مع الاحتياجات المتطورة لشركتك. يعتمد Workcube Catalyst على الإنترنت بنسبة 100% ويعمل على البنية السحابية. يمكنك استخدام Workcube Catalyst إما من خلال رسوم الاشتراك الشهرية المستندة إلى المستخدم، أو من خلال ترخيص غير محدود للمستخدم محليًا لخادمك. يمكن للموظفين وشركاء الأعمال والعملاء الوصول إلى النظام بشكل آمن باستخدام جهاز كمبيوتر أو جهاز لوحي أو هاتف ذكي دون الحاجة إلى تثبيت أي برامج. إنهم يقومون بعملهم ويتواصلون ويتعاونون مع بعضهم البعض. على عكس تطبيقات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) التقليدية التي تستمر لعدة أشهر أو حتى سنوات، يكفي التدريب القصير لجعل Workcube Catalyst يعمل لصالح شركتك. يمكّنك Workcube Catalyst من استخدام برنامجك دون الاعتماد على أطراف ثالثة، وذلك بفضل مجموعات الأدوات المضمنة في Workcube Catalyst. ومن خلال خدمات الويب وأدوات التكامل، يقوم Workcube Catalyst بتبادل البيانات بشكل آمن مع التطبيقات الأخرى. هناك شركات الخدمات اللوجستية والبنوك وتطبيقات الحكومة الإلكترونية التي يمكن دمجها بشكل مباشر. يسمح الهيكل المفتوح لـ Workcube Catalyst بدمج العديد من التطبيقات الشائعة مثل MS Exchange وGoogle وOffice Live وFacebook وTwitter وAlibaba وAmazon وeBay.

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