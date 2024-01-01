يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BizSuite على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

BizSuite هو برنامج لإدارة الأعمال السحابية يركز على البساطة والوظائف والتخصيص. التحكم الكامل في مشترياتك ومبيعاتك ومخزونك وأموالك وتكاليفك. إدارة كافة الأنشطة التجارية اليومية الخاصة بك في مكان واحد. مناسب تمامًا لجميع أنواع الشركات والتجزئة.

الموقع الإلكتروني: bizsuite.com.ng

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BizSuite. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.