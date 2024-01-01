BizSuite

BizSuite

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الموقع الإلكتروني: bizsuite.com.ng

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BizSuite على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

BizSuite هو برنامج لإدارة الأعمال السحابية يركز على البساطة والوظائف والتخصيص. التحكم الكامل في مشترياتك ومبيعاتك ومخزونك وأموالك وتكاليفك. إدارة كافة الأنشطة التجارية اليومية الخاصة بك في مكان واحد. مناسب تمامًا لجميع أنواع الشركات والتجزئة.
الفئات:
Business
برامج إدارة علاقات العملاء
أنظمة تخطيط موارد المؤسسات

الموقع الإلكتروني: bizsuite.com.ng

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BizSuite. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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