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BizeeBuy عبارة عن منصة سحابية شاملة لتلبية الاحتياجات التجارية B2B. تمكين العمليات التجارية الخلفية للعلامات التجارية D2C. يتمثل المفهوم في جمع جميع أصحاب المصلحة في مجال B2B على منصة سحابية مشتركة، مما يجعل التجارة B2B: آلية | كفاءة | متوافق. تعمل Cloud Platform على تغيير الطريقة التي تتعامل بها العلامات التجارية مع ما يلي: * مصادر الموردين ومقدمي الخدمات والمصنعين * إدارة المعاملات مع الأطراف المذكورة أعلاه * التحكم في سلسلة القيمة بطريقة ذكية * تحسين العمليات التجارية الداخلية والخارجية

الموقع الإلكتروني: bizeebuy.com

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