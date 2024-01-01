BizeeBuy

BizeeBuy

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الموقع الإلكتروني: bizeebuy.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BizeeBuy على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

BizeeBuy عبارة عن منصة سحابية شاملة لتلبية الاحتياجات التجارية B2B. تمكين العمليات التجارية الخلفية للعلامات التجارية D2C. يتمثل المفهوم في جمع جميع أصحاب المصلحة في مجال B2B على منصة سحابية مشتركة، مما يجعل التجارة B2B: آلية | كفاءة | متوافق. تعمل Cloud Platform على تغيير الطريقة التي تتعامل بها العلامات التجارية مع ما يلي: * مصادر الموردين ومقدمي الخدمات والمصنعين * إدارة المعاملات مع الأطراف المذكورة أعلاه * التحكم في سلسلة القيمة بطريقة ذكية * تحسين العمليات التجارية الداخلية والخارجية
الفئات:
Business
أنظمة تخطيط موارد المؤسسات

الموقع الإلكتروني: bizeebuy.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BizeeBuy. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Workday

Workday

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Odoo

Odoo

odoo.com

QuickBooks Workforce

QuickBooks Workforce

quickbooks.intuit.com

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

QuickBooks Self-Employed

QuickBooks Self-Employed

quickbooks.intuit.com

Deskera

Deskera

deskera.com

ECOUNT ERP

ECOUNT ERP

ecount.com

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

weclapp

weclapp

weclapp.com

Sage Intacct

Sage Intacct

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