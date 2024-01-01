تساعد منصة مدفوعات B2B الآمنة من Routable فرق التمويل على أتمتة وتبسيط عملية الذمم الدائنة بدءًا من استلام الفاتورة وحتى التسوية. من خلال دعم سير العمل الحالي لديك والمرونة في توسيع نطاق المعاملات من 100 إلى أكثر من 100000، تم تصميم النظام الأساسي خصيصًا للتعامل مع الدفعات الجماعية مما يقلل الوقت الذي تقضيه في المهام الشاقة.

الموقع الإلكتروني: routablehq.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Routable. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.