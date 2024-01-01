Crisp

Crisp

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الموقع الإلكتروني: gocrisp.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Crisp على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Crisp connects and analyzes retail data across the supply chain, empowering CPG brands with real-time, actionable insights to keep shelves stocked, reduce waste and skyrocket profitability. Crisp's open-data platform connects suppliers to data from 40+ retailers and distributors, delivering sales and supply chain insights exactly when and where they need them. Crisp pipes harmonized data sets – down to the store and product level – into native dashboards along with Excel, BI tools, and cloud-based platforms.
الفئات:
Business
Retail Analytics Software

الموقع الإلكتروني: gocrisp.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Crisp. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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