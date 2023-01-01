في 9TEAMS، نساعد فرق تخطيط موارد المؤسسات (ERP) على البقاء مطلعًا على عملية التنفيذ. يتيح "الحل السحابي المتطور" الخاص بنا للفرق الكبيرة والمختلطة تنظيم العمل وإشراك جميع أصحاب المصلحة المعنيين. هذه المنصة القابلة للتطوير بشكل كبير تجعل المواءمة والمتابعة أمرًا سهلاً. فهو يجمع جميع أصحاب المصلحة والمعلومات والمهام والقضايا والطلبات والسيناريوهات. خبير في التكنولوجيا أم لا، داخليًا أو خارجيًا؛ توفير الوقت وإظهار الامتثال وإنجاز الأمور! أنت جاهز للعمل في أي وقت من الأوقات.

الموقع الإلكتروني: 9teams.com

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