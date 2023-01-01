WebCatalog
9teams

9teams

app.9teams.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من 9teams على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

في 9TEAMS، نساعد فرق تخطيط موارد المؤسسات (ERP) على البقاء مطلعًا على عملية التنفيذ. يتيح "الحل السحابي المتطور" الخاص بنا للفرق الكبيرة والمختلطة تنظيم العمل وإشراك جميع أصحاب المصلحة المعنيين. هذه المنصة القابلة للتطوير بشكل كبير تجعل المواءمة والمتابعة أمرًا سهلاً. فهو يجمع جميع أصحاب المصلحة والمعلومات والمهام والقضايا والطلبات والسيناريوهات. خبير في التكنولوجيا أم لا، داخليًا أو خارجيًا؛ توفير الوقت وإظهار الامتثال وإنجاز الأمور! أنت جاهز للعمل في أي وقت من الأوقات.

الموقع الإلكتروني: 9teams.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ 9teams. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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