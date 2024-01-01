Brex للعلامات التجارية D2C ومنشئي المحتوى في إندونيسيا. UpBanx هو Brex للعلامات التجارية D2C ومنشئي المحتوى في إندونيسيا. نحن نساعد عملائنا على فتح حساب تجاري عالي العائد، والحصول على التمويل، وإدارة المعاملات، وإطلاق مشاريع Web3، كل ذلك في مكان واحد. يوجد أكثر من 700 ألف علامة تجارية ومنشئي محتوى في D2C في إندونيسيا. إذا خدمناهم جميعًا، فهذه فرصة سوقية بقيمة 14 مليار دولار سنويًا.

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