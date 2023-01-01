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Birdy

Birdy

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الموقع الإلكتروني: mybirdy.co.uk

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Birdy على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

MyBirdy هو حل CRM مركزي يمكن استخدامه على أجهزة متعددة لإدارة مبيعاتك ومهامك وعملائك والمزيد من أي مكان في العالم.

الموقع الإلكتروني: mybirdy.co.uk

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Birdy. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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