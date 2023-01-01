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CloudOffix

CloudOffix

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الموقع الإلكتروني: cloudoffix.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CloudOffix على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

CloudOffix عبارة عن منصة شاملة ومتكاملة لإدارة علاقات العملاء وتجربة العملاء تجمع كل فرقك معًا حول عملائك. باستخدام CloudOffix، يمكنك بسهولة إدارة المبيعات والتسويق والمشاريع وخدمة العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير وحتى الموارد البشرية ضمن بيئة واحدة متكاملة وقابلة للتخصيص بدرجة كبيرة وتعاونية. تعمل منصتنا على تبسيط وتبسيط عملك اليومي من خلال القضاء على الحاجة إلى التبديل المستمر بين أدوات متعددة أو دمج تطبيقات متعددة. وهذا يعني أن عملائك سيحصلون على تجربة رقمية أكثر سلاسة وإمتاعًا. مع CloudOffix، يمكن لفريقك بأكمله العمل معًا والتركيز على تقديم أفضل تجربة ممكنة للعملاء.

الموقع الإلكتروني: cloudoffix.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CloudOffix. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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