[المحتوى، شامل جدًا] * أكثر من 1.5 مليون مثال أصلي، تعلم كلمات من الأعمال الدرامية والأفلام الوثائقية البريطانية والأمريكية * أكثر من 50000 مجموعة كلمات، استخدام هائل للكلمات، سهل التعلم والاستخدام * أكثر من 2000 ملحق جذر، تغطي ما يقرب من 20000 إدخال، استخدم الجذور الإنجليزية لربط الكلمات معًا * 5000+ شجرة اشتقاق، تغطي أكثر من 20000 إدخال، قطعة أثرية لعائلة الكلمات المختصرة * قاموس كولينز الإنجليزي-الصيني الأصلي، فهم اللغة الإنجليزية باللغة الإنجليزية * مكتبة مفردات كاملة المراحل، تغطي جميع مراحل المدرسة الابتدائية، والمدرسة الإعدادية، والمدرسة الثانوية، والجامعة، والدراسة في الخارج، وما إلى ذلك. * 200+ كتاب المفردات السائدة وقوائم مفردات الكتب المدرسية باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى الكتب الورقية، للتعلم المتزامن * المترادفات والمتضادات وتشوهات الكلمات والذاكرة المرتبطة الأكثر كفاءة [محور الامتحان بارز جدًا] * يتم تمييز معنى الاختبار بالخط العريض لعرض معنى الكلمة التي تم اختبارها، وتعلم النقاط الرئيسية لمعنى الكلمة بشكل متكرر. * علامات نقاط الاختبار، والعبارات المميزة التي تم اختبارها، والنقاط الرئيسية لنقاط الاختبار الأساسية * أكثر من 170.000 مثال من الاختبارات السابقة، والتي تغطي امتحانات القبول بالمدارس الثانوية، واختبارات القبول بالجامعات، وCET-4 وCET-6، واختبارات القبول للدراسات العليا، وبرامج الكلية إلى المرحلة الجامعية [الذاكرة، فعالة جدًا] * منحنى ذاكرة إبنجهاوس، مراجعة التخطيط الذكي، مكافحة النسيان الفعالة * تساعدك الأمثلة الأصلية على فهم كيفية استخدام الكلمات في السياقات الحقيقية فقط عندما تفهمها سيكون من الأسهل تذكرها (≧ω≦). * تساعدك لواحق الجذر على فهم البنية الداخلية للكلمة، وسيكون من الأسهل تذكرها إذا فهمتها o(^▽^)o * تساعدك التجميعات الأصلية على فهم معاني متعددة للكلمات فقط عندما تفهمها، يمكنك تذكرها بشكل أفضل \\(*^▽^*)//. * اختبار التهجئة، بعد تعلم مجموعة من التهجئة، لن تستسلم حتى تتمكن من الكتابة. [المثابرة، سهلة للغاية] * قم بتسجيل الدخول للحصول على عملات معدنية رائعة، وتسجيل الدخول كفريق للحصول على المزيد من المكافآت

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