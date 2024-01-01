احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من 不背单词 على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
[المحتوى، شامل جدًا]
* أكثر من 1.5 مليون مثال أصلي، تعلم كلمات من الأعمال الدرامية والأفلام الوثائقية البريطانية والأمريكية
* أكثر من 50000 مجموعة كلمات، استخدام هائل للكلمات، سهل التعلم والاستخدام
* أكثر من 2000 ملحق جذر، تغطي ما يقرب من 20000 إدخال، استخدم الجذور الإنجليزية لربط الكلمات معًا
* 5000+ شجرة اشتقاق، تغطي أكثر من 20000 إدخال، قطعة أثرية لعائلة الكلمات المختصرة
* قاموس كولينز الإنجليزي-الصيني الأصلي، فهم اللغة الإنجليزية باللغة الإنجليزية
* مكتبة مفردات كاملة المراحل، تغطي جميع مراحل المدرسة الابتدائية، والمدرسة الإعدادية، والمدرسة الثانوية، والجامعة، والدراسة في الخارج، وما إلى ذلك.
* 200+ كتاب المفردات السائدة وقوائم مفردات الكتب المدرسية باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى الكتب الورقية، للتعلم المتزامن
* المترادفات والمتضادات وتشوهات الكلمات والذاكرة المرتبطة الأكثر كفاءة
[محور الامتحان بارز جدًا]
* يتم تمييز معنى الاختبار بالخط العريض لعرض معنى الكلمة التي تم اختبارها، وتعلم النقاط الرئيسية لمعنى الكلمة بشكل متكرر.
* علامات نقاط الاختبار، والعبارات المميزة التي تم اختبارها، والنقاط الرئيسية لنقاط الاختبار الأساسية
* أكثر من 170.000 مثال من الاختبارات السابقة، والتي تغطي امتحانات القبول بالمدارس الثانوية، واختبارات القبول بالجامعات، وCET-4 وCET-6، واختبارات القبول للدراسات العليا، وبرامج الكلية إلى المرحلة الجامعية
[الذاكرة، فعالة جدًا]
* منحنى ذاكرة إبنجهاوس، مراجعة التخطيط الذكي، مكافحة النسيان الفعالة
* تساعدك الأمثلة الأصلية على فهم كيفية استخدام الكلمات في السياقات الحقيقية فقط عندما تفهمها سيكون من الأسهل تذكرها (≧ω≦).
* تساعدك لواحق الجذر على فهم البنية الداخلية للكلمة، وسيكون من الأسهل تذكرها إذا فهمتها o(^▽^)o
* تساعدك التجميعات الأصلية على فهم معاني متعددة للكلمات فقط عندما تفهمها، يمكنك تذكرها بشكل أفضل \\(*^▽^*)//.
* اختبار التهجئة، بعد تعلم مجموعة من التهجئة، لن تستسلم حتى تتمكن من الكتابة.
[المثابرة، سهلة للغاية]
* قم بتسجيل الدخول للحصول على عملات معدنية رائعة، وتسجيل الدخول كفريق للحصول على المزيد من المكافآت