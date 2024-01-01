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Alima هي شركة تكنولوجيا لسلسلة التوريد تعمل على تبسيط كيفية شراء الشركات للسلع الطازجة في أمريكا اللاتينية. نحن نساعد المطاعم والعلامات التجارية للسلع الاستهلاكية المعبأة وتجار التجزئة على تخطيط طلبات الشراء وطلب المنتجات وإدارة النفقات والخدمات اللوجستية.

الموقع الإلكتروني: landing.alima.la

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