Alima

Alima

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الموقع الإلكتروني: landing.alima.la

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Alima على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Alima هي شركة تكنولوجيا لسلسلة التوريد تعمل على تبسيط كيفية شراء الشركات للسلع الطازجة في أمريكا اللاتينية. نحن نساعد المطاعم والعلامات التجارية للسلع الاستهلاكية المعبأة وتجار التجزئة على تخطيط طلبات الشراء وطلب المنتجات وإدارة النفقات والخدمات اللوجستية.

الموقع الإلكتروني: landing.alima.la

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Alima. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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