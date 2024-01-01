Alloy.ai

Alloy.ai

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الموقع الإلكتروني: alloy.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Alloy.ai على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Alloy.ai هو برج لمراقبة الطلب والمخزون تم تصميمه خصيصًا لمساعدة العلامات التجارية للسلع الاستهلاكية على بيع المزيد من المنتجات وتوفير الوقت وحل تحديات سلسلة التوريد المعقدة. تم تصميم Alloy.ai على منصة بيانات مدعومة بأكثر من 850 موصلًا مُصممًا مسبقًا والتي تدمج بيانات نقاط البيع اليومية على مستوى متجر SKU وبيانات المخزون مع بيانات سلسلة التوريد - مما يمنح العلامات التجارية رؤية كاملة وفورية للطلب والمخزون عبر شبكتها. تعد منصتنا السحابية مركزًا مركزيًا لاستشعار المشكلات والفرص، والاستجابة الفورية، والتنبؤ بمشكلات المبيعات وسلسلة التوريد التي قد تتحول إلى مشكلات كبيرة. تحظى شركة Alloy.ai بثقة الشركات التي تتراوح من قائمة Fortune 500 إلى الشركات الرقمية، بما في ذلك Ferrero وBic وValvoline وBosch وMelissa & Doug. يحقق العملاء بشكل روتيني تخفيضًا بنسبة 35%+ في نفاد المخزون، وتأثيرًا على النتيجة النهائية بنسبة 5%+، وملايين الدولارات في الطلبات الإضافية مع شركائهم في البيع بالتجزئة.
الفئات:
Business
برامج تحليلات البيع بالتجزئة

الموقع الإلكتروني: alloy.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Alloy.ai. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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