Alloy.ai هو برج لمراقبة الطلب والمخزون تم تصميمه خصيصًا لمساعدة العلامات التجارية للسلع الاستهلاكية على بيع المزيد من المنتجات وتوفير الوقت وحل تحديات سلسلة التوريد المعقدة. تم تصميم Alloy.ai على منصة بيانات مدعومة بأكثر من 850 موصلًا مُصممًا مسبقًا والتي تدمج بيانات نقاط البيع اليومية على مستوى متجر SKU وبيانات المخزون مع بيانات سلسلة التوريد - مما يمنح العلامات التجارية رؤية كاملة وفورية للطلب والمخزون عبر شبكتها. تعد منصتنا السحابية مركزًا مركزيًا لاستشعار المشكلات والفرص، والاستجابة الفورية، والتنبؤ بمشكلات المبيعات وسلسلة التوريد التي قد تتحول إلى مشكلات كبيرة. تحظى شركة Alloy.ai بثقة الشركات التي تتراوح من قائمة Fortune 500 إلى الشركات الرقمية، بما في ذلك Ferrero وBic وValvoline وBosch وMelissa & Doug. يحقق العملاء بشكل روتيني تخفيضًا بنسبة 35%+ في نفاد المخزون، وتأثيرًا على النتيجة النهائية بنسبة 5%+، وملايين الدولارات في الطلبات الإضافية مع شركائهم في البيع بالتجزئة.

الموقع الإلكتروني: alloy.ai

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