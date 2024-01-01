Hogaru

Hogaru

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الموقع الإلكتروني: hogaru.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Hogaru على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Hogaru is a tech-enabled home services platform in Latin America. Hogaru provides professional cleaning and maintainance services to homes and micro businesses in Latin America. Differently from marketplaces, we employ directly our cleaners, to foster retention and quality of service.

الموقع الإلكتروني: hogaru.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Hogaru. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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