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SupplyPike عبارة عن نظام أساسي لإدارة الخصومات يمكّن الموردين من تحديد خصومات بائعي التجزئة واستردادها بسهولة مع منع خسائر الإيرادات في سلسلة التوريد الخاصة بهم. تساعد SupplyPike فرق التمويل وسلسلة التوريد والعملاء في 500 من أفضل موردي التجزئة، بما في ذلك Blackstone Products وEagle Family Foods وE.T Browne وHanes Brands وLouisville Ladder والمزيد.

الموقع الإلكتروني: supplypike.com

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