WebCatalog
Frubana

Frubana

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: frubana.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Frubana على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Frubana عبارة عن منصة B2B للمنتجات الزراعية والسلع المعبأة للمطاعم وتجار التجزئة الصغار.

الموقع الإلكتروني: frubana.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Frubana. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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