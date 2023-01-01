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Frubana عبارة عن منصة B2B للمنتجات الزراعية والسلع المعبأة للمطاعم وتجار التجزئة الصغار.

الموقع الإلكتروني: frubana.com

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