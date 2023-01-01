أكبر منصة لمجتمع B2B في الهند، موثوق بها من قبل 10Lakh+ SMBs. تقوم Anar بربط المصنعين المعتمدين وتجار الجملة وتجار التجزئة مما يسهل التواصل السلس وعقد الصفقات. يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة اكتشاف المنتجات الرائجة ونشر طلبات الأسعار وتنمية أعمالها مع Anar

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