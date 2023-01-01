Platform Countdown 是一款益智遊戲，您將穿越平台，其中有消失的方塊可供跳下。每個方塊上都有數字，表示在它們消失之前您可以踩到它們多少次。要完成一個關卡，您必須在跳到第一個方塊之前先發制人地決定您的移動，並確保清除所有方塊。如果您遇到困難，請不要擔心 - 您始終可以使用提示來顯示平台的順序。有許多有趣的關卡和精心設計的謎題，讓您摸不著頭腦！Platform Countdown 由 Robert Alvarez 創建。 Poki 上還有其他思維遊戲：Hop Warp、Plactions、Jumping Clones、Big Tall Small、Teleport Jumper、Block Toggle、Isotiles、Chessformer 和 Resizer 您可以在 Poki 上免費玩 Platform Countdown。Platform Countdown 可以在您的電腦以及手機和平板電腦等行動裝置上玩。

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