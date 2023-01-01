Blockins 是一款益智平台遊戲，您可以在其中操縱和堆疊類似俄羅斯方塊的方塊以到達傳送門。您將獲得幾個形狀獨特的方塊 - 即使您設法將其中一個方塊進入傳送門，您也可以通過關卡！切換方塊，從一個平台跳到另一個平台，有時會將方塊堆疊在一起，甚至旋轉方塊。通往門戶的道路上有許多創造性的障礙，所以你會發現許多令人驚訝和令人滿意的謎題需要解決。如果您遇到困難，請不要擔心 - 您隨時可以使用提示來告訴您如何通過關卡。Blockins 由 Robert Alvarez 創建。他們在 Poki 上還有其他思維遊戲：一鍵彈跳、壁架投擲、平台倒數計時、跳躍扭曲、Plactions、跳躍克隆、大高小、傳送跳躍、方塊切換、Isotiles、Chessformer 和 Resizer 您可以在 Poki 上免費玩 Blockins。Blockins 可以在您的電腦以及手機和平板電腦等行動裝置上玩。

網站： poki.com

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