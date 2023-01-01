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One Button Bounce

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One Button Bounce 是一款益智遊戲，您可以控制一個在平台上不斷來回奔跑的角色。你無法停下來，你的任務就是正確掌握角色跳躍的時間，以便你的詛咒變成解決謎題的方法。使用 W、空白鍵或向上箭頭來跳躍並從牆壁上彈起。從一個平台跳到另一個平台，直到您到達門戶並帶您前往下一個平台。通往門戶的道路上有許多創造性的障礙，所以你會發現許多令人驚訝和令人滿意的謎題需要解決。如果您遇到困難，請不要擔心 - 您隨時可以使用提示來告訴您如何通過關卡。使用 W、空格鍵或向上箭頭來跳躍並從牆壁上彈起。從一個平台跳到另一個平台，直到您到達門戶並帶您前往下一個平台。One Button Bounce 由 Robert Alvarez 創建。 Poki 上還有其他思維遊戲：Ledge Throw、Platform Countdown、Hop Warp、Plactions、Jumping Clones、Big Tall Small、Teleport Jumper、Block Toggle、Isotiles、Chessformer 和 Resizer 您可以在 Poki 上免費玩「一鍵彈跳」。可以在電腦以及手機和平板電腦等行動裝置上玩「一鍵彈跳」。

網站： poki.com

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