Burnout Drift: Seaport Max
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瘋狂漂移在《倦怠漂移》系列的第三部中回歸。這次，我們被運送到一個巨大的海港，裡面有貨櫃、船隻、起重機和其他障礙物，需要躲避、跳下和漂流！定制您的汽車以符合您的風格，然後開始漂移。盡可能完成酷炫漂移，賺取積分和現金以進行更多升級。 控制： WASD 或箭頭鍵 - 驅動器 空白鍵-手煞車 C - 變更相機視圖
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