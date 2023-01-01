Go Kart Go! Ultra!
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啟動引擎，準備好去卡丁車吧！極端主義者！明智地選擇你的車手，在舊車站、中央公園、水磨礦等地比賽。玩卡丁車吧！極端主義者！在 Poki 上收集星星來解鎖新角色。嘗試兩人賽車模式並與你的朋友競爭。贏得一輪卡丁車圍棋！超級在線並獲得終極的吹牛權利！ 控制： 玩家1 方向鍵 - 轉向 空間 - 使用物品 Shift - 跳躍和漂移 Z——回頭看 Esc/P - 暫停 M - 靜音 玩家2 WASD 鍵 - 轉向 Q - 使用物品 Tab - 跳躍和漂移 E——回頭看 Esc/P - 暫停 M - 靜音 關於創作者： Xform Games 總部位於荷蘭，也是 Rally Point 5 的創作者。
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