Burnin' Rubber 5 XS
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Burnin' Rubber 5 XS 是一款賽車遊戲，您將盡一切努力將對手甩在身後，從而獲得第一名。要么加速讓他們吃掉你的灰塵，要么使用可升級的汽車武器讓他們咬下灰塵！收集賽道上的美元符號，然後將它們用於強大的客製化選項並增強您的車輛動力。您有能力成為城裡最好的賽車手嗎？玩 Burnin' Rubber 5 XS 並找出答案！駕駛 - WASD 或箭頭鍵 射擊 - Z Rocket - X 漂移 - ShiftBurnin' Rubber 5 XS 由 XFormGames 開發。他們是令人驚嘆的賽車遊戲《Go Kart Go!》背後的團隊。極端主義者！。
網站： poki.com
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