Burnin' Rubber Crash n' Burn
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Burnin' Rubber Crash n' Burn 是一款駕駛遊戲，您嘗試使用火焰、火箭和其他武器將對手拋在後面，從而獲得第一名。要么加速讓他們吃掉你的灰塵，要么使用可升級的汽車武器讓他們咬下灰塵！在這款動感十足的賽車體驗中，您必須在城市各處完成超過 25 個獨特的任務，摧毀路上的一切，同時避免被抓住。確保拾取您看到的每個道具，以便找到爆炸等酷炫的增強效果。並且不要忘記用您在安全屋中賺到的錢來解鎖新車和升級！您有能力成為鎮上最好的賽車手嗎？Burnin' Rubber Crash n' Burn 由XFormGames 於2022 年1 月開發。他們是令人驚嘆的賽車和平台遊戲背後的團隊：Hydro-storm-2、Rhino Rush Stampede 、 角鬥士真實故事、 集結點 4、 集結點 3、卡丁車出發！ Ultra! 和 Burnin' Rubber 5 XS 您可以在 Poki 上免費玩 Burnin' Rubber Crash n' Burn。Burnin' Rubber Crash n' Burn 目前只能在桌上型電腦上玩。
網站： poki.com
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