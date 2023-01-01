Operation Desert Road

沙漠之路行動是一款動作遊戲，您將駕駛裝甲車並摧毀視線中的一切。為了完成一個關卡，你所需要做的就是到達目的地，但如果你摧毀途中的對手和障礙，你會獲得更多積分。將賺到的錢花在新的和改進的車輛上，這樣您就可以使用超過 32 種各具特色的不同車輛來探索新地圖！沙漠之路行動由 XFormGames 創建。在 Poki 上玩他們的其他遊戲：Burnin' Rubber Crash n' Burn、Hydro-storm-2、Rhino Rush Stampede、Gladiator True Story、rally-point-4、Rally Point 3、Go Kart Go! Ultra! 和 Burnin' Rubber 5 XS 您可以在 Poki 上免費玩《沙漠之路行動》。《沙漠之路行動》目前只能在您的電腦上玩。

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