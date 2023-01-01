Crossy Road

《天天過馬路》是由Hipster Whale 製作的街機遊戲，玩法類似經典的青蛙過河遊戲。在《天天過馬路》中，你必須躲避交通、跳過原木、避開火車並收集硬幣。確保你不要靜止不動太久，否則你就完蛋了！每個《天天過馬路》遊戲都會讓您獲得金幣，這些金幣可用於解鎖令人興奮的新角色。只有在 Poki 上，您才能在瀏覽器中免費在線玩《天天過馬路》。想要玩更多遊戲嗎？查看我們的熱門遊戲頁面。使用箭頭鍵向側面或向前移動。不要阻礙即將駛來的車輛或其他進入的物體。

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