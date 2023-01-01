Superbike Hero

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《超級摩托車英雄》是一款運動遊戲，您可以駕駛自行車超越對手，最終獲得第一名。您可以在歐洲和中東各地的國家騎行，例如英國、西班牙、義大利和卡達。全速衝過對手，記得轉彎時減速。確保同時收集金幣和增強道具，以便您可以將它們用於更多升級，例如速度、動力、穩定性和耐力。準備好享受這款令人興奮的摩托車遊戲！向左傾斜 - A 或向左箭頭鍵向右傾斜- D 或向右箭頭鍵Superbike Hero 由加拿大遊戲開發公司 b10b 創建，該公司提供具有街機風格遊戲玩法的免費瀏覽器遊戲在他們的核心。在 Poki 上玩他們的另一款遊戲 Stock Car Hero！

網站： poki.com

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