Short Ride 是一款由遊戲工作室 Gametornado 製作的線上遊戲。在這款遊戲中，你必須躲避危險、收集星星並嘗試在毀滅的挑戰中生存。 《Short Ride》是熱門遊戲《Short Life》的續作。騎上你的自行車，幫助你不幸的騎手重見天日！左右箭頭鍵 / A、D - 左右移動向上箭頭 / W - 加速空格鍵 - 上/下自行車 - 確保控制自行車的方向以及速度。 - 就像《短命》一樣，每個關卡都有3 顆星星可供收集。抓住它們以獲得獎勵！ - 只要您的自行車還有輪子，即使摔倒，您也可以騎它。Short Ride 是由總部位於捷克共和國的 Gametornado 創建的。這是《短命》、《跑酷跳躍》、《弓箭狂熱》和《幸運人生》的第二部。該創作者的其他遊戲包括《Rio Rex》、《l-a-rex》、《ny-rex》、《london-rex》和《Death Chase》。

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