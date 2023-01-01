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迷你火車是一款益智遊戲，您可以拖曳散佈在平台周圍的方塊和形狀，以便為迎面而來的火車讓路。這些部件是構成火車軌道的必要部件，只有您才能幫助火車到達目的地。使用滑鼠或長按手指抓取一個塊，然後透過在螢幕上拖曳它來將其移動到您想要的位置。箭頭鍵可以幫助您的構建塊保持一定的平衡，並且重要的是您將形狀準確地固定在哪裡，以便將其旋轉到正確的程度。當您將碎片拖到位以使火車從左向右行駛而不會損壞時，您可以點擊播放按鈕來啟動火車。你能幫助我們的英雄火車在《迷你火車》所有精心設計的關卡中完成旅程嗎？不要忘記與您的朋友分享這個平台的體驗，並作為一個團隊一起解決這些難題！拖放散佈在平台周圍的形狀，以便為迎面而來的火車鋪平道路。迷你火車是由 Gametornado 創建的，基於在捷克共和國。在 Poki 上玩他們的其他遊戲：Short Life 2、Bow Mania、Death Chase、Eugene's Life、Jelly Cat、Lucky Life、Parkour Jump、Rio Rex、Short Life 和 Short Ride。工作室的其他作品包括 Rio Rex、LA Rex、NY Rex 和 London Rex。您可以在 Poki 上免費玩 Mini Train。Mini Train 可以在電腦以及手機和平板電腦等行動裝置上玩。

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