Super Bike the Champion

Super Bike the Champion是一款由Barnzmu製作的賽車遊戲。駕駛極速超級摩托車馳騁時，享受令人驚嘆的 3D 圖形和流暢的車輛控制。透過參加比賽和賺錢開始你的超級摩托車生涯。用你辛苦賺來的錢訂製你的自行車、套裝、頭盔和靴子，成為最好的。繼續練習您的騎行技巧，成為超級自行車冠軍！駕駛 - WASD 或箭頭鍵重生 - 空格鍵更改相機 - CSuper Bike the Champion 是由 Barnzmu 創建的。在 Poki 上玩他們的其他運動遊戲：Super MX - The Champion

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