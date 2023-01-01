Army Warfare 是一款利用套牌構建系統的 3D 戰鬥遊戲。收集軍事單位卡並在各個競技場中使用它們來摧毀敵人的基地。贏得戰鬥可以幫助你進步並解鎖新的單位卡和攻擊，這樣你就可以擴大你的收藏。佈置牌組、制定戰術、運籌帷幄、控制一支由精銳士兵組成的強大軍隊，並部署部隊一勞永逸地摧毀敵人的防禦塔。你準備好參加這個激烈的戰場了嗎？使用卡片 - 滑鼠左鍵移動相機 - 滑鼠左鍵、WASD或箭頭鍵縮放 - 滑鼠滾動軍隊戰爭是由Barnzmu創建的。在 Poki 上玩他們的其他運動遊戲：Super Star Car、Super MX - The Champion 和 Super Bike the Champion您可以在 Poki 上免費玩 Army Warfare。Army Warfare 目前只能在您的電腦上玩。

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