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MicroWars 是一款戰略遊戲，您可以在其中爭奪地圖的控制權。派遣你的部隊前往基地攻擊他們並試圖控制他們。你控制的基地會隨著時間的推移產生部隊，所以你控制的基地越多，你擁有的力量就越多。這些地圖包含各種中立基地。您準備好以比敵人更快的速度征服您了嗎？MicroWars 是由 Okashi Games 創建的。這是他們在 Poki 上的第一款遊戲！ 您可以在 Poki 上免費玩 MicroWars。MicroWars 可以在您的電腦以及手機和平板電腦等行動裝置上玩。

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