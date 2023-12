Base Defense 2 是一款塔防遊戲,您的目標是部署各種類型的武器來保護您的基地免受成群敵人的攻擊。首先將您的單位拖放到遊戲場上。你的單位將自動攻擊來襲的敵人。您所要做的就是控制單元的順序和放置。你將掠奪你擊敗的敵人,這樣你就可以用你的收入來改進你的單位或獲得新的單位,如砲手、哨兵、砲塔等等。不要忘記升級和增強你的防禦以獲得更強大的防禦!您的基地可以在多少階段的敵人中生存?拖曳您的單位並將其放在突出顯示的圖塊上進行放置。你的單位將自動攻擊來襲的敵人。如果您想升級某個單位,請點擊它並使用彈出式選單中的升級按鈕。Base Defense 2 由 Beedo Games 建立。在Poki 上暢玩他們的其他動感十足的策略遊戲:Pirate Defense、Call of Tanks、Base Defense、Blocky Snakes、Clash Of Armour、Clash of Skulls、Clash of Tanks、Dark Boy、Jelly Sokoban、Mafia Wars、Swingers 和Tanko。io 您可以在 Poki 上免費玩《Base Defense 2》。《Base Defense 2》可以在您的電腦以及手機和平板電腦等行動裝置上玩。

網站: poki.com

