Pirates Merger 是一款合併戰鬥模擬器,您必須在不同的角色之間進行選擇來合併並建立您的軍隊來圍攻敵人。在你的經典海盜和你的飛行朋友之間進行選擇,以合併並建立一支無敵的軍隊。指揮你的軍隊,透過戰略佈局和蠻力擊敗敵人!使用滑鼠點擊並拖曳盟友將其合併。在行動裝置上,您只需滑動即可! Pirates Merger 由 Beedo Games 創建。在 Poki 上查看他們的其他遊戲:Base Defense、Blocky Snakes、Call of Tanks、Clash Of Armour、Clash of Skulls、Clash of Tanks、Dark Boy、Mafia Wars 和 Tanko.io!

網站: poki.com

免責聲明:WebCatalog 與 Pirates Merger 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係,亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。