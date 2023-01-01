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Nano War

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母細胞感染後，局部細胞聚集在一起，消滅所有被感染的細胞！ Nano War 是一款策略遊戲，要獲勝，你必須捕捉所有受感染的細胞並將它們變成藍色！首先捕獲中性細胞來增強你的力量，然後再攻擊被感染的細胞以獲得勝利！你能清除體內所有不良細胞以恢復平衡嗎？移動滑鼠遊標並從一個細胞拖動一條線到另一個細胞以發送細胞《Nano War》是由 Okashi Games 創建的。看看他們在 Poki 上的其他遊戲：MicroWars！您可以在 PokiNano War 上免費玩 Nano War 可以在您的電腦以及手機和平板電腦等行動裝置上玩

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