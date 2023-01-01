War Lands 是一款充滿動作的角色扮演遊戲，具有程式生成的地下城和敵人。你一開始是個戰士，可以專攻任何技能樹，無論是劍與盾還是魔法能力。你將面對成群的骷髏、巫師、巨魔和更多會掉落新物品和武器的敵人。確保摧毀環境物體以找到有價值的戰利品，因為它們將幫助您改進裝備和法術。當您玩 War Lands 時，每個遊戲玩法都會有所不同。做好準備，準備好迎接這個獨特的奇幻冒險吧！移動 - WASD 或箭頭鍵攻擊 - 滑鼠左鍵衝刺 - 空格字元選單 - C 庫存 - B 暫停 - PWar Lands 由 Titan Games Studio 創建。這是他們在 Poki 上的第一款遊戲！

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