Go Go Ufo是Nitrome出品的賽車技巧遊戲。您從上方駕駛一艘小型太空船。你需要更精確的動作才能贏得比賽!你能成為最好的太空船賽車手並第一個到達終點線嗎?使用 WASD 或箭頭鍵四處移動 Go Go Ufo 是 Nitrome 創建的 Flash 遊戲,後來由 AwayFL 在 HTML5 中為 Poki 進行模擬。在Poki 上玩Nitrome 的其他Flash 遊戲: Swindler 2、Avalanche、Cave Chaos 2、Enemy 585、Silly Sausage、Swindler、Coil、Cold Storage、Twin Shot 2、Bad Ice-Cream、Baddler-Cream 2、 Iceream 2、Bad- Cream 3 、洞穴混亂、叛亂、天線、雙發、測試對象綠色和測試對象藍色

網站: poki.com

免責聲明:WebCatalog 與 Go Go UFO! 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係,亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。