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Nanobots是Nitrome製作的射擊類技能遊戲。你控制一個小型奈米機器人，你需要一次消滅多個敵人！使用不同的能力來擊敗敵人。每種顏色的武器都與一種敵人的顏色相關聯。祝你好運！遊戲中的控制說明該遊戲由 Nitrome 創建為 Flash 遊戲，後來由 AwayFL 在 HTML5 中為 Poki 進行模擬。在Poki 上玩Nitrome 的其他Flash 遊戲： Swindler 2、Avalanche、Cave Chaos 2、Enemy 585、Silly Sausage、Swindler、Coil、Cold Storage、Twin Shot 2、Bad Ice-Cream、Baddler-Cream 2、 Iceream 2、Bad- Cream 3 、洞穴混亂、叛亂、天線、雙發、測試對象綠色和測試對象藍色

網站： poki.com

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