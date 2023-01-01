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Ribbit是Nitrome製作的平台遊戲。你控制一個兔子和青蛙的雙面角色，你需要在關卡中跳躍。進行翻轉來為你的跳躍蓄力，然後選擇一個推動你前進的角度。遊戲中對控制進行了解釋。這款遊戲是由 Nitrome 創建的 Flash 遊戲，後來由 AwayFL 在 HTML5 中為 Poki 進行了模擬。在Poki 上玩Nitrome 的其他Flash 遊戲： Swindler 2、Avalanche、Cave Chaos 2、Enemy 585、Silly Sausage、Swindler、Coil、Cold Storage、Twin Shot 2、Bad Ice-Cream、Baddler-Cream 2、 Iceream 2、Bad- Cream 3 、洞穴混亂、叛亂、天線、雙發、測試對象綠色和測試對象藍色

網站： poki.com

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