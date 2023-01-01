Scribble 是 Nitrome 製作的旅鼠類遊戲。在這個遊戲中，你要幫助一群小角色到達關卡的終點。您可以透過繪製線條和墨跡結構來幫助他們填充或避免陷阱。遊戲中對控制進行了解釋。該遊戲由 Nitrome 創建為 Flash 遊戲，後來由 AwayFL 在 HTML5 中為 Poki 進行模擬。在Poki 上玩Nitrome 的其他Flash 遊戲： Swindler 2、Avalanche、Cave Chaos 2、Enemy 585、Silly Sausage、Swindler、Coil、Cold Storage、Twin Shot 2、Bad Ice-Cream、Baddler-Cream 2、 Iceream 2、Bad- Cream 3 、洞穴混亂、叛亂、天線、雙發、測試對象綠色和測試對象藍色

網站： poki.com

免責聲明：WebCatalog 與 Scribble 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。