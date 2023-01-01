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《Toxic》是 Nitrome 製作的一款平台動作遊戲。穿過危險的關卡並避開敵人。使用炸彈穿過可破壞的地形。你能到達每個關卡的終點嗎？遊戲中的控制說明 該遊戲由 Nitrome 創建為 Flash 遊戲，後來由 AwayFL 在 HTML5 中為 Poki 進行模擬。在Poki 上玩Nitrome 的其他Flash 遊戲： Swindler 2、Avalanche、Cave Chaos 2、Enemy 585、Silly Sausage、Swindler、Coil、Cold Storage、Twin Shot 2、Bad Ice-Cream、Baddler-Cream 2、 Iceream 2、Bad- Cream 3 、洞穴混亂、叛亂、天線、雙發、測試對象綠色和測試對象藍色

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