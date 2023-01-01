Skywire VIP Extended

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Skywire VIP是Nitrome製作的謎語遊戲。您需要用 Skywire 猜出 VIP 的名字！仔細觀察他們的服裝和字母數量，找到合適的搭配。你能猜出它們嗎？遊戲中的控制說明 該遊戲由 Nitrome 創建為 Flash 遊戲，後來由 AwayFL 在 HTML5 中為 Poki 進行模擬。在Poki 上玩Nitrome 的其他Flash 遊戲： Swindler 2、Avalanche、Cave Chaos 2、Enemy 585、Silly Sausage、Swindler、Coil、Cold Storage、Twin Shot 2、Bad Ice-Cream、Baddler-Cream 2、 Iceream 2、Bad- Cream 3 、洞穴混亂、叛亂、天線、雙發、測試對象綠色和測試對象藍色

網站： poki.com

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