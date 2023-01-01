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Dirk Valentine 是 Nitrome 開發的平台動作遊戲。降落在危險的敵方領土上，將囚犯從迫在眉睫的死亡中拯救出來！這款戰鬥平台遊戲將挑戰你摧毀令人毛骨悚然的守衛艦隊。查看發光的星星以獲得提示，幫助德克為他的人民贏得戰鬥！使用WASD 四處移動，點擊滑鼠射擊抓斗。德克·瓦倫丁是由Nitrome 創建的Flash 遊戲，後來由AwayFL 在HTML5 中為Poki 進行模擬。在Poki 上玩Nitrome 的其他Flash 遊戲： Swindler 2、Avalanche、Cave Chaos 2、Enemy 585、Silly Sausage、Swindler、Coil、Cold Storage、Twin Shot 2、Bad Ice-Cream、Baddler-Cream 2、 Iceream 2、Bad- Cream 3 、洞穴混亂、叛亂、天線、雙發、測試對象綠色和測試對象藍色

網站： poki.com

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