Noob Drive 是一款具有塊狀美學的快節奏汽車遊戲。您的目標是盡可能快地開車到達目的地。全速行駛，同時使用轉向按鈕在空中保持平衡，並始終嘗試著地！仔細安排你的特技動作，這樣你就不會失去速度，否則你將無法飛過危險的懸崖和險惡的間隙，從而可能毀掉你的車輛。拾取每個等級的所有硬幣，這樣您就可以購買獨特且令人敬畏的皮膚。您能掌握 Noob Drive 中所有 48 個令人興奮的關卡嗎？不要忘記與您的朋友分享，這樣您就可以找出誰可以更快地完成遊戲並成為冠軍！駕駛- W/S 或向上/向下箭頭鍵轉向- A/D 或向左/向右箭頭鍵硝基- Shift 重新啟動 - RNoob Drive 由 Vanorium 創建。在 Poki 上玩他們的另一個益智平台遊戲：Noob Archer您可以在 Poki 上免費玩 Noob Drive。Noob Drive 可以在您的電腦以及手機和平板電腦等行動裝置上玩。

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