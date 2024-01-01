Space Thing

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Space Thing 是一款太空主題射擊遊戲，您將在其中爭奪外太空的統治地位。在快節奏、無情的街機體驗中測試你的反應能力，對抗具有挑戰性的人工智慧對手。當你玩遊戲時，你將解鎖大量的角色皮膚。如果你想擅長在外太空生存，請務必使用你看到的每一個能量提升，並定期使用你的盾牌。查看入侵者模式，最大限度地享受樂趣。並且不要忘記與您的朋友一起玩本地多人遊戲。因此，不要忘記與您的朋友分享 Space Thing，享受樂趣！移動 - WAD 或箭頭鍵射擊 - H 或 Z 切換目標 - J 或 XSpace Thing 由 Brad Erkkila 創建。在Poki 上玩其他休閒娛樂益智遊戲：squash-machine-2、Castle Pals、Flipchamps Dual Strike 和Squish Machine您可以在Poki 上免費玩Space Thing。Space Thing 可以在您的電腦和行動裝置（例如手機和平板電腦）上玩。

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